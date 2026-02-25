12 ضحية في حوادث المرور والغاز خلال 24 ساعة

نشرت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أين سجلت 5 حالات وفاة جراء حوادث المرور عبر مختلف ولايات الوطن، وتعرض 7 آخرين للتسمم بالغاز.

وأكدت المصالح نفسها، أنها سجلت 152 تدخلاً في حوادث المرور، أسفرت أيضاً عن إصابة 165 شخصاً. بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة.

وبخصوص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية المدنية، 03 تدخلات. تم خلالها إسعاف 07 أشخاص، في حين لن يتم تسجيل أي حالة وفاة.

هذا وبلغ إجمالي التدخلات التي باشرتها وحدات الحماية المدنية في مختلف التخصصات 2871 تدخلاً. وهو ما يعادل معدل تدخل واحد كل 30 ثانية.

