12 طالب جامعي بالبويرة مهددون بالحبس في قضية الإعتداء على عميد كليّة

إستمعت محكمة البويرة لـ 12 طالبا جامعيا لجامعة أكلي محند، المتهمين في قضية الإعتداء ومحاولة قتل عميد كلية العلوم الإقتصادية .

الذي تم حجزه شهر مارس المنصرم داخل مكتبه وتهديده بالقتل لأسباب تبقى مجهولة.

ونظرا لحالة الرعب التي كانت تراود مسؤول الجامعة، قام هذا الأخير بفتح النافذة ورمي نفسه، وتسبب السقوط في كسر عدة أنحاء من جسمه.

وبعدها رفع الضحية شكوى للجهات الأمنية، والتي فتحت تحقيقا مع الطلاب 12 بعد تقرير الطبيب الشرعي.

الذي منح عطلة مرضية قاربت 90 يوما للضحية، حيث تم إيداع 5 طلاب الحبس الإحتياطي و 7 آخرين تحت الرقابة القضائية .

من بينهما فتاتين من المنظمات الطلابية، إلى غاية صدور القرار النهائي في الأيام المقبلةذ.

يُذكر أنّ عميد الجامعة رفض إقرار قانونية منظمتهم الطلابية، مما أجبر الطلاب على إستعمال العنف مع المسؤول.