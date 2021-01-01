12 عائلة محصورة داخل مركباتها بجبال الشريعة في البليدة

تدخلت فرقة التدخل بالأماكن الوعرة، رفقة عناصر الجيش الوطني الشعبي، بأعالي جبال الشريعة بالبليدة، لإنقاذ عائلات محصورة بمركباتها.

وسجلت فرقة التدخل التي تم تنصيبها كتغطية أمنية وصحية بعين المكان حوالي 12 عائلة محصورة بمركباتهم بسبب الانزلاقات.

كما أرجعت الأسباب إلى عدم تزويد عجلات المركبات بالسلاسل و كذلك أحوالهم في مسالك وعرة نسبيا.

وتقوم حاليا رفقة الجيش بعملية إنقاذ المركبات في انتظار وصول العتاد الخاص بمصالح الأشغال العمومية لفتح الطرقات واكتساح الجليد.

كما تشهد المنطقة منذ صباح اليوم توافدا كثيفا للمركبات، مما تسبب في اختناق مروري بمنطقة الشريعة.