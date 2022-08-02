12 عضوا ببلدية بوقرة يراسلون النائب العام ووالي البليدة بخصوص سوق الجملة

أقدم أكثر من 12 عضوا بالمجلس الشعبي لبلدية بوقرة بالبليدة على رفع شكوى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة. ووالي البليدة حول التجاوزات المسجلة ببلدية بوقرة في قضية سوق الجملة للخضر والفواكه.

وحسب شكوى التي تحصلت “النهار” على نسخة منها تحت رقم 1763 بتاريخ 31/07/2022، فإن الأعضاء طالبوا من رئيس بلدية بوقرة عدم إجراء المزايدة إلى غاية الفصل النهائي في قضية الحكم الإداري بالصيغة التنفيذية الذي بحوزة المستثمر الحالي وهذا بإجماع غالبية الاعضاء. حيث دوّن هذا في سجل المداولات.

وأكد الأعضاء أنه تم إجراء المزايدة وإبرام عقد. حيث أكد لهم رئيس البلدية أن عقد المستثمر الحالي ينتهي بعد الفصل النهائي في أمر الحكم الإداري الممهور بالصيغة التنفيذية. متهمينه بسوء استغلال الوظيفة. كما أكدوا في الشكوى أنهم تفاجؤا بإخطار المستأجر وطلب من المستأجر الحالي اخلاء المكان. وهذا مخالف لما تم الإتفاق عليه خلال المداولة واعتبروه خرقا للقانون.

وطالب أعضاء بلدية بوقرة بإعادة النظر في المصادقة على ذات المداولة التي تحتوي على عقد ايجار. حيث سيؤدي ذلك حسبهم إلى خسارة أموال طائلة في حالة نشوب نزاعات قضائية بين المستأجر الجديد. والذي يحوز على حق بداية النشاط والذي سيطالب البلدية بتعويضات. على اعتبار أن المستأجر الحالي له حكم قضائي ممهور بصغة التنفيذية تمكنه من البقاء في المرفق حتى الفصل النهائي في قضية

من جهته رئيس بلدية بوقرة يوسف زواهرة في تصريح “للنهار” وردا على الأعضاء الذين قدموا شكوى ضده، “أنهم من المفروض أن يعملوا لصالح البلدية وليس لصالح أشخاص. وان المستأجر الجديد له الحق في بداية النشاط ،وكل شىء جرى في إطار القانون بحضور محضر قضائي . كما أن إرسال إخطار للمستأجر الحالي هو إجراء قانوني، بالرغم من الاتفاق في مداولة حول تأجيل طرد مستأجر ولكن مصلحة البلدية في تثمين مداخيل للخزينة بلدية بوقرة هو الأهم .

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