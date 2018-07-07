12 فرقة تشارك في المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم

سيتم تنظيم الطبعة 51 من المهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة بمستغانم ما بين 12 و17 جويلية الجاري بمشاركة 12 فرقة مسرحية من 10 ولايات .

وأوضح محمد نواري خلال ندوة صحفية عقدت بمحافظة المهرجان.

أن “هذه الطبعة التي تأتي تحت شعار “نحو مسرح يرسخ السلم” ستكون مهمة بمضمونها ومحتواها.

سواء من ناحية العروض المسرحية أو الورشات التكوينية.

أومن ناحية الملتقيات المسرحية والشعرية التي تجمع الفنانين والمسرحيين والشعراء والهواة”.

وسيتم خلال هذه التظاهرة الثقافية تنظيم ملتقى حول مسرح الهواة “الواقع والتطلعات المستقبلية”.

ويوم تضامني مع الشعب الفلسطيني تحت شعار “مقام الشهيد في المسرح” بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “مولاي بلحميسي”.

كما سيحتضن المسرح الجهوي “سي الجيلالي بن عبد الحليم” ورشة تكوينية في مجال الإضاءة المسرحية.

تؤطرها المختصة الفرنسية في هذا الميدان فيولان بيورجار.

ووشة أخرى لفائدة الفرق المسرحية المشاركة حول “الاتصال الثقافي وتسويق العروض المسرحية” .

وستقام العروض المسرحية ضمن المنافسة- بدار الثقافة “ولد عبد الرحمن كاكي” 8 عروض.

وخارج المنافسة 4 عروض بمسرح “مصطفى كاتب” ببلدية استيدية و”مسرح الموجة” بصلامندر والمسرح الجهوي.