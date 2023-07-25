12 فريق ممنوع من الانتدابات الموسم المقبل

كشفت الرابطة الوطنية لكرة القدم “هواة” عبر الموقع الرسمية لها، اليوم الثلاثاء، عن أسماء الفرق الممنوعة من الانتدابات الموسم المقبل.

كما أعلنت عن الفرق التي تنشط في القسم الثاني والهواة عموما، حيث يتعلّق الأمر بكل من نصر حسين داي، رائد القبة، اتحاد الحراش، اتحاد عنابة، شلغوم العيد.

إلى جانب ذلك، ستكون فرق أخرى معنية بعدم الاستقدامات والأمر يتعلّق بكل من آمل الأربعاء، مولودية العلمة، جمعية الخروب، جمعية عين مليلة، شباب باتنة، جمعية وهران، مولودية قسنطينة.

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