12 قتيلا في حوادث المرور والغرق

لقي 11 شخصًا حتفهم في حوادث المرور والغرق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت مصالح الحماية المدنية 9 وفيات عبر الطرقات، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة غرقًا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، جاءت هذه الحصيلة إثر تسجيل إجمالي 4796 تدخلًا ميدانيًا. لمصالح الحماية المدنية، بمعدل تدخل واحد كل 18 ثانية عبر تراب الوطن.

حيث أحصت المصالح نفسها، 200 تخل في حوادث المرور أسفرت عن تسجيل 278 جريحًا. تم إسعافهم ونقلهم للمستشفيات فيما لقي 9 آخرين حتفهم.

وبخصوص حوادث الغرق، تمكن حراس الشواطئ خلال 864 تدخلًا، من إنقاذ إجلاء 589 شخصًا من موت محقق، في حين توفي 3 أشخاص غرقا.

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