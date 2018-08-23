12 قتيلا و24 جريحا في حوادث مرور خلال أيام عيد الأضحى

سجّل أعوان الحماية المدنية 1788 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن شملت مختلف الحوادث سواء المتعلقة بحوادث المرور.

و الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإنّه تم تسجيل عدّة حوادث مرور منها 06 الأكثر دمويّة تسببت في وفاة 06 أشخاص في مكان الحوادث و إصابة 21 آخرين بجروح في اليوم الثاني من عيد الأضحى.

وسجّلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية بويرة ، بوفاة شخصين و جرح 04 آخرين، على اثر انقلاب سيارة بقرية بورواتة ببلدية بوكرام دائرة لخضرية.

يشار إلى أنّ، حصيلة حوادث المرور ليلة عيد الأضحى تمّ تسجيل 06 حوادث مرور أدى إلى وفاة 06 أشخاص و إصابة 04 آخرين بجروح.

وفي اليوم الأول من العيد تم تسجيل 06 حوادث مرور أدى إلى وفاة 06 أشخاص و إصابة 03 آخرين بجروح

أمّا اليوم الثاني من العيد تم تسجيل 06 حوادث مرور أدى إلى وفاة 06 أشخاص و إصابة 21 آخرين بجروح

في نفس السياق تدخلت أعوان الحماية المدنية من أجل حالتي وفاة غرقا في المجمعات المائية في كل من:

ولاية النعامة : طفل يبلغ 11 سنة توفي غرقا ببركة مائية بقرية سيدي براهيم ، ببلدية المغرار

ولاية غرداية : شخص يبلغ من العمر 35 سنة متوفي غرقا في سد بالمكان المسمى بني يزقن ببلدية بونورة.

و تمّ نقل الضّحايا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفيات .