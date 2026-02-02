12 مصابا في حادث انحراف حافلة بجيجل

أصيب 12 شخصاً من أعمار مختلفة “رجال، نساء وأطفال” بجروح متفاوتة وحالات صدمة، إثر حادث انحراف حافلة للنقل الحضري للمسافرين وقع صبيحة اليوم بولاية جيجل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية ووحدة جيجل لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الضحايا إلى المستشفى المحلي.

ووقع الحادث في حدود الساعة 09:55 صباحاً، وتمثل في انحراف حافلة تعمل على خط “شادية - قاوس” بمنطقة شادية التابعة لبلدية قاوس بدائرة تاكسنة.

وفور وقوع الانحراف، سارعت فرق الحماية المدنية لتأمين الركاب وإسعافهم. حيث خلف الحادث إصابات جسدية مختلفة بالإضافة إلى حالات هلع وصدمة بين المسافرين.

وتدعو المصالح المختصة سائقي حافلات النقل الجماعي إلى ضرورة توخي الحذر الشديد، حفاظاً على سلامة الركاب.