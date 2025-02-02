12 مطارا و50 وكالة سياحية لضمان التكفل بالحجاج

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة طاهر برايك، عن تخصيص 12 مطارًا في الجزائر لنقل الحجاج إلى السعودية خلال هذا الموسم.

وأكد برايك خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، على ضرورة تقيّد جميع الحجاج ووكالات السفر بمواعيد الرحلات وفقًا للجدول الزمني المحدد. والتحقق من تأكيد الحجز قبل موعد الرحلة والتنسيق لضمان رحلة منظمة وآمنة لجميع الحجاج. وتحسبا لذلك، أعلن عن اعتماد 50 وكالة سياحية لضمان نقل نصف الحجاج لهذا الموسم.

وقال برايك في السياق ذاته، إن عملية الإختيار تمت وفقا لدفتر الشروط الذي وضعته السلطات. بما في ذلك شرط الوفاء بكافة الإلتزامات المتعلقة بنقل الحجاج وتقديم الخدمات في المواعيد المحددة.

وأضاف برايك إن التحضيرات لموسم حج 2025 هي خطوة هامة نحو تسهيل سفر الحجاج الجزائريين. من خلال تحسين الخدمات الرقمية، وتسريع الإجراءات. وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات بحيث تسعى الجزائر إلى ضمان موسم حج إستثنائي يلبي إحتياجات الحجاج ويوفر لهم راحة وسلامة تامة خلال أداء مناسكهم.

وأشار إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة شرع في التحضير الإستباقي لهذا الموسم إستنادا إلى الترتيبات التي وضعتها السلطات السعودية. بحيث يحرص الديوان على التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات في مجالات الإقامة وخدمات المشاعر المقدسة لضمان تقديم خدمة عالية الجودة من جميع النواحي.”

وأوضح المتحدث، أن الوفد الجزائري الذي ترأسه وزير الشؤون الدينية، وعاد من السعودية مؤخرا. بذل جهودًا كبيرة للحفاظ على مستوى الخدمات رغم ارتفاع الأسعار. وهذه الجهود كانت قد قوبلت السنة الماضية بإشادة من السلطات السعودية. حيث تم تكريم البعثة الجزائرية في موسم الحج الماضي عبر منحها جائزة تقديرية، ما يعكس نجاح التحضيرات وتنظيم الوكالات السياحية الجزائرية.