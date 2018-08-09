12 مليار ديون “السياربي” و”مدوار” يدق ناقوس الخطر

تحسر رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، للوضعية الكارثية التي يتواجد عليها شباب بلوزداد، ساعات قبل إنطلاق الموسم.

وقال :”السياربي لم تظهر أي جدية، في حل المشاكل المالية التي تواجهها مع اللاعبين الذين إشتكوا لدى لجنة المُنازعات مؤخرا”.

وأضاف :”الفريق لديه في المجموع 12 مليار كديون، ولكننا خفضنا سقف الحساب لـ4 ملايير و900 مليون، لمُساعدتهم دون أي جدوى”.

وواصل في نفس السياق :”المُشكل هو غياب التواصل مع إدارة شباب بلوزداد، حيث أنهم يكتفون بإرسال كاتبهم، وبحوزته ملفات فارغة”.

ويعيش أبناء لعقيبة وضعية لايُحسدون عليها، بسبب التسيب الكبير الذي يشهده الفريق، وبقاء الإدارة مكتوفة الأيدي رغم الخطر المُحدق الذي يترصد واحدا من أكبر الأندية الجزائرية.