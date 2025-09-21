12 مليون تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة

يلتحق، اليوم الأحد، قرابة 12 مليون تلميذ من الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي، متوسط وثانوي” بمقاعد الدراسة، على المستوى الوطني، لحساب السنة الدراسية 2025-2026، فيما سيلتحق نحو مليون موظف، بدورهم بمختلف المؤسسات التربوية.

ويعكف القائمون على قطاع التربية الوطنية على تطبيق توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالتكفل الجيد بالتلاميذ المتمدرسين خاصة فيما يتعلق بالإطعام والنقل المدرسي والتدفئة والصحة والرياضة المدرسية. إلى جانب التكفل الأحسن بشؤون الأسرة التربوية من مربين وقائمين على الشؤون التربوية و البيداغوجية.

وخلال هذه السنة الدراسية الجديدة، أولت وزارة التربية الوطنية اهتماما خاصا بملف الصحة المدرسية. حيث سيُخصص الأسبوع الأول لأنشطة صحية وتوعوية تحت شعار “الصحة المدرسية .. من أجل مستقبل صحي آمن”.

وسيتم إلقاء درس افتتاحي في اليوم الأول، يكون متبوعا، بورشات تفاعلية وأنشطة إعلامية وتحسيسية خلال بقية الأسبوع. تدور حول مواضيع الصحة والتغذية السليمة بالنسبة للطور الابتدائي. ومخاطر مشروبات الطاقة والإدمان على الشاشات والمؤثرات العقلية في الطورين المتوسط والثانوي.

وفي إطار مقاربة تحديث المناهج والبرامج، سيعرف هذا الموسم الدراسي إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي.

