12 مليون تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة غدا

يلتحق، غدا الأحد، حوالي 12 مليون تلميذ من الأطوار الثلاثة “إبتدائي، متوسط وثانوي” بمقاعد الدراسة، في مختلف ولايات الوطن، لحساب السنة الدراسية 2025-2026.

فيما سيلتحق نحو مليون موظف، بدورهم بمختلف المؤسسات التربوية.

ويعكف القائمون على قطاع التربية الوطنية على تطبيق توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالتكفل الجيد بالتلاميذ المتمدرسين خاصة فيما يتعلق بالإطعام والنقل المدرسي والتدفئة والصحة والرياضة المدرسية.

إلى جانب التكفل الأحسن بشؤون الاسرة التربوية من مربين وقائمين على الشؤون التربوية و البيداغوجية.

وخلال هذه السنة الدراسية الجديدة، أولت وزارة التربية الوطنية اهتماما خاصا بملف الصحة المدرسية. حيث سيخصص الأسبوع الأول لأنشطة صحية وتوعوية تحت شعار “الصحة المدرسية .. من أجل مستقبل صحي آمن”.

وسيتم إلقاء درس افتتاحي في اليوم الأول، يكون متبوعا، بورشات تفاعلية وأنشطة إعلامية وتحسيسية خلال بقية الأسبوع. تدور حول مواضيع الصحة والتغذية السليمة بالنسبة للطور الابتدائي. ومخاطر مشروبات الطاقة والإدمان على الشاشات والمؤثرات العقلية في الطورين المتوسط والثانوي.

وفي إطار مقاربة تحديث المناهج والبرامج، سيعرف هذا الموسم الدراسي إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي.

توفير الوجبات الساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدخول المدرسي

وكان وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، قد أسدى تعليماته، خلال زياراته التفقدية لعدد من الولايات، في إطار التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2025-2026، بضرورة “الحرص على تسليم المؤسسات التربوية في آجالها المحددة. بما يضمن تمكين التلاميذ من مزاولة دراستهم بها منذ اليوم الأول”.

كما أبرز أهمية ضمان التأطير الإداري والبيداغوجي، خاصة على مستوى المؤسسات التربوية الجديدة.

مشددا على توفير الوجبات الساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدخول المدرسي. وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

فضلا عن ضمان نظافة المؤسسات التربوية، وتكييف الهياكل المدرسية، لا سيما في المناطق ذات المناخ الحار.

وستحظى الرياضة المدرسية بدعم خاص، حيث شدد سعداوي على ضرورة تمكين جميع التلاميذ من ممارسة التربية البدنية والرياضة المدرسية.

ويأتي ذلك، من خلال تجهيز المؤسسات التعليمية بما يلزم من فضاءات وهياكل رياضية مناسبة. مع إمكانية استغلال الملاعب القريبة والمجهزة لهذا الغرض تحت إشراف أساتذة التربية البدنية.

واستكمالا لمسار الرقمنة وتطوير الخدمات التربوية، كان الوزير قد أكد على ضرورة “إعداد قوائم دقيقة بالمؤسسات غير المربوطة بالشبكة”.

مسجلا استعداد وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لدعم هذا المسعى. فضلا عن مواصلة تعميم استخدام الألواح الإلكترونية بالمدارس، بغية تخفيف ثقل المحفظة.

بالإضافة إلى مواصلة تحسين ظروف التمدرس وجودة التعليم ومواءمتها مع التطور الرقمي.

وفي الجانب التنظيمي، تعزز قطاع التربية الوطنية بجملة من الإصلاحات القانونية والهيكلية الرامية إلى تحسين ظروف العمل والرفع من مستوى الأداء. وفي مقدمتها صدور القانون الأساسي لعمال التربية، والتكوين المستمر للأساتذة، وإدماج الأساتذة المتعاقدين.

ومن أجل خلق جو من التنافس العلمي، دعا الوزير، مديري التربية، إلى ضمان انخراط التلاميذ في مختلف المسابقات. على غرار المسابقة الوطنية للابتكار المدرسي والتي ستكون طبعتها الأولى مخصصة لمجال الروبوتيك.