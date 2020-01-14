12 مليون سروال للجينز الجزائري في الأسواق إبتداء من السداسي الأول من سنة 2020

قال الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنسيج، مقران زروقي، إن أزيد من 12 مليون سروال الجينز سيتم إنتاجها خلال السداسي الأول من سنة 2020.

وأكد زروقي، اليوم الثلاثاء للإذاعة الوطنية، أن الكميات الحالية التي تسوق بالنسبة للجينز المحلي غير كافية لسد إحتياجات السوق الوطنية.

وأشار أنه وبعد دخول مركب غليزان النشاط خلال السداسي الأول من 2020، سيتم إنتاج أزيد من 44 مليون متر طولي للقماش، و6 ملايين من الأقمصة.

كما سيتم إنتاج 12 مليون سراويل الجينز، كما ستوجه 60 في المائة من منتوج المركب نحو الخارج.

وأشار زروقي أن قطاع النسيج في الجزائر اليوم قادر على منافسة المنتوج الأجنبي، وأن الأولوية اليوم هي إسترجاع مكانة قطاع النسيج في السوق الوطنية والدولية.

وأوضح المتحدث أن القطاع تمكن من تحديث جميع وسائل الإنتاج التكنولوجية للخروج من الأزمة التي عرفها.