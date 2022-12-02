 12 منتخبا يحسمون تأهلهم للدور الـ16 من مونديال قطر

نجح 12 منتخبا في تجاوز دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، وبلوغ الدور الـ16، في انتظار آخر منتخبين.

وتعرفت أغلبية الأندية المتأهلة على منافسيها في الدور الـ16، والذي أسفر عن مواجهات نارية من شأنها أن تشعل مونديال قطر.

كما شهد دور المجموعات، مفاجآت كبيرة، على غرار اقصاء المنتخب البلد المنظم قطر، بالإضافة لألمانيا، المكسيك، وبلجيكا.

وينتظر أن تستكمل قائمة المنتخبات المتأهلة لهذا الدور، اليوم الجمعة، بلعب آخر مبارتين من دور المجموعات.