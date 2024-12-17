12 مواطنا ضحايا عصابة تسرق السيارات بالدرارية والعاشور  بالعاصمة

تابعت محكمة الشراقة، اليوم، أربع شباب تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة يدعون “ب.ع”،”ب.ف”، و”ع.ز”، “ي،أ”. متواجد في حالة فرار بتهمة تكوين جمعية الأشرار، السرقة بالكسر باستحضار مركبة. وذلك على خلفية تشكيلهم لعصابة مختصة في سرقة السيارات غرب العاصمة وبالتحديد بمنطقة الدرارية والعاشور والتي راح ضحيتها 12 شخصا.

تحريك الدعوى العمومية جاء عقب بلاغ تقدم به مجموعة من المواطنين في فترات متفاوتة لتعرض سياراتهم للسرقة. من قبل مجهولين، حيث أكد احد الضحايا أنه تفطن رفقة زوجته تعرض سيارتهما للسرقة ليلا. وأنهم شاهدوا الفاعلين وهم يحاولون تحطيم السيارة وقدموا مواصفاتهم لمصالح الأمن. كما أكدوا أنهم شاهدوا أحد المتهمين يمشي بصعوبة يستعين بعكازات طبية. وأنهم قاموا بأفعالك فوضى برمي القاروروات من النافذة حتى يلفتوا انتباه الجيران. وأن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار . على إثر ذلك، وبناءا على جميع المعلومات. التي جمعتها مصالح الأمن وبرفع البصمات من السيارات محل محاولات السرقة، تم التوصل للمشتبه فيهم. ويتعلق الأمر بالمتهمين السالف ذكرهم. والذي ألقي القبض على ثلاثة منهم تباعا.

كما فند المتهم”ب.ع” خلال محاكمته علاقته بعمليات السرقة التي طالت سيارات الضحاي. مردفا أنه يوم إلقاء القبض عليه زاره صديقه” ع.ز” بحكم أنه يقطن لوحد. وترك عنده جهاز راديو. وأنه رفض ذلك،

ومن جهته أشار المتهم”ب.ف” نوه أنه كان على تواصل مع صديقه “ع.ز” و أن الشرطة ألقت القبض عليه خلال تفتيش سيارة المتهم”ع.ز” الذي أخبره أنها تعطلت به بضاحية العاشور نافيا علمه بأنها مسروقة.

من جهته أكد المتهم”ع.ز” نفى بشكل قاطع قيامه بعمليات سطو.

الضحايا تقدموا من هيئة المحكمة وطلبوا بقبول تأسسهم طرفا مدنيا في الملف وقدموا طلبات بتعويضات بين 300 و 500 مليون سنتيم تعويض عن الضرر اللاحقون بهم.

وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية مع إصدار أمر،بالقبض ضد المتهم الفار.