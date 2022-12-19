12 نوع غذاء بفوائد هائلة للحفاظ على صحة الكلى

تعمل كليتا الإنسان كالمرشحات التي تتخلص من كل الأشياء التي لا تريدها في جسمك. مثل السموم والسوائل الزائدة، وتحافظ أيضا على مستويات البوتاسيوم والصوديوم. وفي الكثير من الأحيان يتم إرهاقهما، وما يزيد الأمور سوءا هي عادات الأكل السيئة.

وذكر موقع “سي نت” أن شخصا من كل 7 بالغين أميركيين تقريبا يعاني من أمراض الكلى المزمنة. التي يمكن أن تسبب تراكم الفضلات والسوائل في الجسم. والأسوأ من ذلك، أن معظم المصابين بمرض الكلى المزمن لا يعرفون أنهم مصابون به. ولحسن الظن، فإن اتباع نمط حياة صحي وتناول الأطعمة المفيدة للكلى، يساعد في الحفاظ على صحتها وحمايتها من الأمراض المزمنة.

ومن أفصل الأطعمة لصحة الكلى هي الأسماك الدهنية، حيث توفر الأسماك البروتين، وعندما تختار الأسماك الدهنية مثل التونة أو السلمون، فإنك تحصل أيضا على أحماض أوميغا 3 الدهنية. وإذا كنت مصابا بمرض الكلى المزمن. فقد تحتاج إلى مراقبة مستويات الفوسفور والبوتاسيوم في الأسماك التي تختارها.

بالإضافة كذلك إلى الفلفل الحلو، الذي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الجيدة، مع مستويات منخفضة من البوتاسيوم. ويشكل مصدرا مهما لفيتامينات B6 و B9 و C ، K. بالإضافة كذلك إلى الألياف ومضادات الأكسدة.

الخضر الورقية الداكنة، فهناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تتحول إلى الخضر الورقية الداكنة مثل السبانخ أو اللفت. كونها توفر العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدك في الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية. بالإضافة إلى فوائد تقوية المناعة.

بالإضافة كذلك إلى زيت الزيتون الغني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية، ويمكن أن يعزز صحتك العامة. والثوم الذي يحتوي أيضا على عنصر يسمى “أليسين”. التي تعمل على المساعدة في حماية صحة الكلى، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن.

والبصل يمنح طريقة أخرى ممتازة وخالية من الملح لإضافة النكهة. ويوفر عناصر غذائية مهمة مثل فيتامينات B6 و C والمنغنيز والنحاس. كما يحتوي على كيرسيتين، وهي مادة كيميائية يمكن أن تساعد جسمك على محاربة السرطان،. ومركبات الكبريت العضوية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

أغذية أخرى للحفاظ على الكلى

من بين الأغذية القرنبيط غني بالكثير من الفيتامينات مثل C و B6 و B9 و K، جنبا إلى جنب مع الألياف. ويحتوي كذلك على مركبات يمكن لجسمك إستخدامها لتحييد بعض السموم. والتي تساعد عندما لا تقوم الكليتان بأفضل عمل بالترشيح. يذكر كذلك أن القرنبيط يحتوي على بعض البوتاسيوم والفوسفور، لذا على المصابين بأمراض الكلى المزمنة التخفيف من تناوله.

وكذا بياض البيض يوصى بتناول بياض البيض على وجه التحديد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى. كما يساعد بياض البيض بزيادة مستويات البروتين. التي يمكن أن تكون مهمة في المرحلة اللاحقة من مرض الكلى المزمن، خاصة إذا كنت تستخدم غسيل الكلى.

بالإضافة كذلك إلى الجرجير وهو مليء بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل المغنيسيوم والحديد والكالسيوم وفيتامينات A و B9 و C. كما أنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على الغلوكوزينات. التي يمكن أن تساعد جسمك على حماية نفسه من مجموعة من أنواع السرطان.

ناهيك عن التفاح وهو يوفر الكيرسيتين والألياف المقاومة للسرطان. والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم في مستويات صحية.