12 وثيقة مطلوبة.. وسكنات LPA أيضا لـ “السيليباتير”

إلزام الراغبين في الحصول على مسكن بدفع مبلغ الشقة كاملا قبل تسلمها

هذه هي الوثائق المطلوبة للاستفادة من 62 ألف مسكن LPA !

الملف يتضمن وثائق الحالة المدنية وأخرى خاصة بالعمل والانتساب للضمان الاجتماعي

لجنة خاصة لمعالجة الملفات والأولوية للمتزوجين

المستفيدون ملزمون بدفع مبلغ الشقة كاملا قبل تسلم المفتاح

سيُلزم الجزائريون الراغبون في الحصول على شقة بالصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعّم LPA بدفع كامل المبلغ المخصص للسكن قبل الحصول على شهادة التخصيص وتسلم المفاتيح، وهذا عكس صيغة عدل «1» و«2».

كشف مصدر مسؤول لـ النهار، أنه سيتم تطبيق إجراء جديد والمتعلق بإلزامية دفع مبلغ الشقة كاملا قبل تسلم المفاتيح، وهذا عكس الإجراء المطبق حاليا في عدد من الصيغ السكنية، على غرار صيغة برنامج البيع بالإيجار والذي يبقى فيه المكتتب يدفع ثمن الإيجار بعد تسلمه الشقة، وفقا للبرنامج الذي يتضمن 62 ألف شقة على مستوى 40 ولاية، بينها العاصمة.

من جهة أخرى، سيكون على الراغبين في التسجيل بصيغة LPA تقديم ملف يتضمن عددا من وثائق الحالة المدنية وكذا وثائق خاصة بالعمل وكشف الراتب، حيث سيكون هناك اختلاف بين الملف الخاص بالموظفين العاديين والملف المتعلق بالتجار.

وتتضمن الوثائق المخصصة في ملف التسجيل بالنسبة للموظفين، طلبا خطيا، كشف الراتب أكثر من 18 ألف دينار، إلى شهادة ميلاد للمعني والزوجة، وشهادة الإقامة، شهادة عائلية أو شخصية حسب الحالة الاجتماعي، فضلا عن شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج في حالة العزوبية الطلاق أو الوفاة، صورة شمسية وشهادة عمل وكشف الراتب للمعني والزوجة.

في حالة عدم عمل الزوجة أو الزوج، تقدّم شهادة عدم العمل وكشف الضرائب وشهادة الانتساب إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناس» ورقم الضمان الاجتماعي للزوج والزوجة في حالة الانتساب، إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني والزوجة.