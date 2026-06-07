12 وفاة إثر حوادث المرور والغرق خلال يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية، وفاة 12 شخصا في حوادث المرور والغرق خلال تدخلاتها عبر مختلف ولايات الوطن على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية حصيلة التدخلات، حيث بلغ اجمالي التدخلات 3347 تدخلًا. أي بمعدل تدخل كل 25 ثانية.

فبخصوص حوادث المرور، سجلت المصالح نفسها 199 تدخلاً، أسفرت عن 242 جريحًا ووفاة 10 أشخاص.

أما فيما يتعلق بحوادث الغرق، فقد سجل 135 تدخلاً، أسفرت عن انقاذ 262 شخصا وحالتي (02) وفاة.

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