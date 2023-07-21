12 وفاة غرقا وفقدان 4 آخرين في 7 ولايات اليوم الجمعة

لقي 12 شخصا مصرعهم غرقا، اليوم الجمعة على مستوى الشواطئ بالعديد من الولايات، حسب بيان مصالح الحماية المدنية.

ووفقا للبيان، فقد تم انتشال 03 غرقى بولاية مستغانم، و03 غرقى بولاية وهران، كما تم انتشال غريقين بولاية الجزائر، وغريق واحد بكل من ولايات تيبازة عنابة عين تيموشنت جيجل

وأوضحت ذات المصالح، بأن 10 غرقى تم انتشالهم من شواطى ممنوعة من السباحة، بينما غريقين في شواطى براية حمراء.

وأشارت الحماية المدنية، إلى أن عملية البحث مستمرة عن غريقين بولاية وهران، وغريق بكل من ولاية الجزائر

وسكيكدة.

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