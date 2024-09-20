12 وفاة في الحوادث خلال يوم!

لقي 12 شخصا حتفهم، وأصيب 229 آخرين بجروح، في حوادث المرور التي وقعت بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، بلغ إجمالي التدخلات، 2833 تدخل، بمعدل تدخل كل 30 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 205 تدخل، حيث خلفت هذه التدخلات 229 جريح و12 وفاة.

أما فيما يخص حوادث الغرق، فسجلت ذات المصالح، 74 تدخل، تم من خلالها إنقاذ 31 شخص. فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.