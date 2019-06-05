120 ألفا يؤدون صلاة العيد بالأقصى رغم القيود الإسرائيلية

أدى اليوم الأربعاء، أكثر من 120 ألف مصلي، صلاة عيد الفطر، في المسجد الأقصى، بفلسطين، رغم التضييقات الإسرائيلية.

حيث توافد المصلون، من مختلف أنحاء مدينة القدس والضفة الغربية، والداخل الفلسطيني، إلى المسجد الأقصى.

وامتلأت باحات المسجد الأقصى بالمصلين، منذ ساعات الفجر الأولى، وهم يرددون تكبيرات العيد.

وحث مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ “محمد حسين”، في خطبة العيد، الفلسطينيين، على مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى، بعد انتهاء رمضان.

من جهتها، انتشرت العشرات من عناصر شرطة الاحتلال، في مدينة القدس، مع تواصل فرض القيود على وصول المصلين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطيلة شهر رمضان، توافد مئات الآلاف من الفلسطينيين على المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية.

وأعرب الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، الأربعاء، عن أمله بتجاوز كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

وهنأ الرئيس الفلسطيني، الشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر.