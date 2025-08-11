120 ألف تحليل سنويا لضمان جودة ونوعية مياه الشرب

أكدت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، أن مصالحها تقوم بأزيد من 120 ألف تحليل على عينات مأخوذة من مختلف نقاط شبكة الإنتاج والتوزيع للتأكد من جودة ونوعية المياه.

وأكدت الشركة، في بيان لها، التزامها الدائم بتوفير مياه ذات جودة ونوعية عالية تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وجاء هذا موازاة مع نشر الشركة لنتائج تحاليل مراقبة جودة مياه الحنفية للفصل الثاني من السنة الجارية. الخاصة بالولايات التابعة لها (الجزائر العاصمة وتيبازة).

وجرت التحاليل، تحت إشراف المخبر المركزي لـ “سيال” المعتمد وفق معيار “إيزو ISO17025” من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد “الجيراك”.

ومن خلال تحاليل مراقبة جودة المياه المطبقة على بلديات وسط، شرق وغرب الجزائر العاصمة، وكذا بلديات ولاية تيبازة. خلصت “سيال” الى أن هذه “النتائج تبين نوعية وجودة المياه الموزعة. التي تستجيب لكافة المعايير الوطنية والدولية للجودة”.

من جهة أخرى, وللمحافظة على جودة ونوعية المياه المستهلكة، ذكرت “سيال” المواطنين وزبائنها بضرورة القيام بتنظيف وتطهير منتظم للخزانات والصهاريج. ومختلف وسائل تخزين المياه المتواجدة على مستواهم.