120 ألف محبوس استفاد من عفو رئاسي منذ 2020

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الاول في البلاد أصدر عدة مراسم عفو. وهذا منذ بداية سنة 2020 إلى غاية جويلية/يوليو الماضي.

كما أشار وزير العدل خلال كلمته في افتتاح السنة القضائية 2022-2023، إلى أن حوالي 120 ألف محبوس استفاد من هذا العفو. “منهم أزيد من 58 ألف محبوس أفرج عنهم إثر التخفيض الكلي لعقوباتهم”.

في حين، تناول وزير العدل، مسألة السياسة العقابية التي قال أنها “حظيت باهتمام الدولة”. “التي جعلت تطبيق العقوبة وسيلة لإصلاح المجتمع”. و”المؤسسة العقابية مدرسة للإصلاح الاجتماعي”. على اعتبار أنها “مبنية على مد يد الرحمة وتشجيع الاندماج في المجتمع”.

ووقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في جويلية الفارط، 5 مراسيم رئاسية تتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال والشباب.

ويستفيد من هذا العفو الرئاسي بمقتضى هذه المراسيم، وطبقا للدستور، وتطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وقانون العقوبات. المعدلين والمتممين، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء هؤلاء:

وتشمل 14914 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام، ومتابعين في قضايا، مثل إخفاء أشياء مسروقة، النصب. التعدي على الأملاك العقارية، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية. حيث سيستفيد هؤلاء من تخفيض مدة العقوبة بـ18 شهرا، لأقل من 65 سنة. و24 شهرا للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة. كما سيستفيد غير المحبوسين منهم من تخفيض في العقوبة بـ 24 شهرا.

الأولى: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، حيث يستفيد 14 محبوسا، بموجب هذا الإجراء، باستبدال عقوبة الإعدام إلى السجن المؤقت لـمدة 20 سنة.

الثانية: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، في جرائم القانون العام، من غير القتل والتقتيل، حيث يستفيد 27 محبوسا بموجب هذا الإجراء باستبدال عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة.