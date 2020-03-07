120 ألف مكتتب “عدل2” يتحصلون اليوم على قرارات التخصيص

فتحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عن فتح الموقع الإلكتروني للوكالة لسحب مقررات التخصيص إبتداءً من اليوم السبت.

وجاء في بيان الوكالة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن العملية تشمل 120 ألف مكتتب على المستوى الوطني ولن تنتهي آجالها إلا عند الاستلام الكلي لجميع المقرارات.

وأوضحت الوكالة، أن هذه العملية تتم بصفة تدريجية، وأن المكتتبين بإمكانهم سحب المقررات عن طريق التحميل، مباشرة من الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى التنقل لدى مصالحها.

كما اكد البيان أن العملية ستشمل 36 ولاية وهي على النحو التالي:

وهران ،تيارت، تلمسان، معسكر، شلف، سيدي بلعباس، مستغانم، تيسمسيلت، سيعدة، البيض، قسنطينة ،سطيف، باتنة، جيجل ، مسيلة، ام البواقي، ميلة ،تيبازة، الجزائر، عنابة، سكيكدة، الطارف، قالمة، سوق اهراس ،تبسة، عين الدفلى ،البليدة، المدية، بجاية، البويرة، الجلفة ،بومرداس ورقلة، الوادي، غرداية والاغواط.

وأضاف البيان، سيتم الإعلان تدريجيا عن الولايات وصب أوامر دفع الشطر الثالث عبر الموقع الالكتروني وفق الرزنامة المبرمجة