120 ثانية من الصدمات الإنسانية.. برومو مُشوق لمسلسل منى زكي

تربعت النجمة المصرية منى زكي، على عرش الترند، بعد طرح البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد “تحت الوصاية”، المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023.

وظهرت منى زكي كأرملة تواجه العديد من التحديات الصعبة، للحفاظ على مستقبل أولادها. ومنها خطف مركب صيد كانت مملوكة لزوجها الراحل، واستولى عليها شقيقه.

كما تواجه محاولات بعض العاملين على المركب استغلال أنها أنثى والتحرش بها.

وتقدم منى”مأساة حقيقية”، من خلال المسلسل، حيث تضمن البرومو، العديد من الصدمات الإنسانية.

وتكررت التعليقات المؤكدة أن العمل سيتسبب في انهمار دموع المشاهدين بموسم رمضان.

وظهرت منى زكي وهى تبحث عن ابنها وتقود أحد مراكب الصيد، وتواجه تحديات الحياة للحفاظ على حقوق أولادها.

وفي نهاية البرومو، تحاول منى زكي تشجيع ابنها على أنه يعتمد على نفسه، ويهتم بشقيقته، بسبب عدم وجودها.

ومسلسل “تحت الوصاية” من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدي – جوهر.

والمسلسل من بطولة منى زكي، ودياب، ونهى عابدين، وأحمد خالد صالح، ورشدى الشامي، وعدد آخر من الفنانين.