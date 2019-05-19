120 دج زكاة الفطر لهذا العام

حددت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف زكاة الفطر لهذا العام1440 هجري بـ120 دج أي قيمة صاغ2 كلغ من غالب قوت بلدنا

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم إلى المبادرة بإخراج الفطرة لهذا الشهر الفضيل والتي قدرت هذا العام بـ 120 دج.

كما كلفت الوزارة أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان المسجدية عبر الوطن الشروع في جمعها إبتداءا من منتصف رمضان .

واضاف البيان على أن يتم توزيعها على مستحقيها إلا يوم أويومين قبل العيد .

وللإشارة فإن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير أن كان يملك قوت يومه يخرجها المكلف عن نفسه وعن كل من يجب عليه كفالته.