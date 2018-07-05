120 طفلا مشاركا في المرحلة النهائية لـ “أقلام بلادي”

انطلقت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة المرحلة النّهائية للجائزة المدرسية الوطنية “أقلام بلادي” في طبعتها الأولى.

المسابقة يشارك فيها 120 طفلا يتنافسون في مجال الإبداع والكتابة في ثلاثة لغات: العربية، الأمازيغية والفرنسية.

وقد أشرفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، على إعطاء إشارة انطلاق هذه التظاهرة.

التي تصادف إحياء الذكرى الـ 56 لعيدي الاستقلال والشباب.

والتي تجري تحت تأطير أدباء ومفكرين جزائريين وبحضور رئيس المجلس الأعلى للّغة العربية صالح بلعيد.

وكذا الأمين العام للمحافظة السّامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد واطارات من الوزارة.

وقد تم تخصيص قاعات مزوّدة بالوسائل بما يسمح للتلاميذ المشاركين بالإبداع والكتابة في مواضيع مختلفة.

على أن يتمّ الإعلان عن نتائج هذه التّصفيات في الفاتح نوفمبرالمقبل بمناسبة الصالون الدولي للكتاب.

وأشارت بن غبريت الى أن تظاهرة “أقلام بلادي” تنطلق من “مبدأين اثنين هما: المتعة في القراءة والابداع في الكتابة”.

مشيرة إلى أنّ الهدف من هذه التظاهرة الثقافية هو”منح الفرصة للتلميذ المبدع في المشاركة.

وأيضا الوصول إلى النهائيات في الكتابة الإبداعية وذلك بمرافقة أدباء جزائريين”.

وأوضحت أنّ الوزارة تتطلع من خلال مرافقة الأدباء للتلاميذ في إطار الكتابة المبدعة.

إلى إعطاء النص الأدبي الجزائري مكانته داخل المنهج التربوي وتشجيع القراءة الترفيهية”.

مذكّرة بالإتفاقية التي أبرمتها وزارة التربية مع وزارة الثقافة.

بهدف الإعتماد على “6 مختارات أدبية مدرسية في الأطوار التعليمية الثلاثة تم إعدادها خلال هذه السنة”.