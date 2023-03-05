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قناة النهار

1200 تلميذ يشاركون في مسابقة الإملاء فرصة لتطوير الرصيد اللغوي

بقلم قناة النهار
1200 تلميذ يشاركون في مسابقة الإملاء فرصة لتطوير الرصيد اللغوي
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1200 تلميذ يشاركون في مسابقة الإملاء فرصة لتطوير الرصيد اللغوي

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