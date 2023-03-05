قناة النهار 1200 تلميذ يشاركون في مسابقة الإملاء فرصة لتطوير الرصيد اللغوي بقلم قناة النهار نشر في 05 مارس 2023 - 10:44 شارك غرِّد أرسل 21 0 1200 تلميذ يشاركون في مسابقة الإملاء فرصة لتطوير الرصيد اللغوي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7ZtY0 اقرأ أيضا تكريس العدالة الإجتماعية..إجراءات مكثفة للتكفل بمختلف الشرائح العمالية قناة النهار 20 فيفري بعد بثّ حالته في قناة النهار .. وزير الصحة يتكفّل بالطفل خالد قناة النهار 28 فيفري شاهد.. كيف استخرج الدرك الوطني خزانات فولاذية بواد سيبوس في عنابة قناة النهار 15 فيفري العون فارس: نفتخر كوننا جزائريين.. وما تم تحقيقه كان بفضل دعوات الجزائريين قناة النهار 15 فيفري طالع هابط: النوي يحتفل بالزغاريد بعد صدور قرار إستيراد السيارات أقل من 3 سنوات قناة النهار 28 فيفري التأمين الفلاحي.. ضرورة للفلاح لتأمين ممتلكاته وضمان استمرارية نشاطه بغليزان قناة النهار 20 فيفري صريح جدا: باتنة.. غياب ثقافة تسوية البنايات الفوضوية عند الجزائريين قناة النهار 24 فيفري تعزيز الرقابة الصحية على المطاعم المدرسية لتفادي التسمم الغذائي قناة النهار 02 مارس رئيس الجمهورية: أقل تكريم لأفراد الحماية المدنية هو منحهم وسام الإستحقاق الوطني قناة النهار 24 فيفري "برلماني :" دفتر شروط السيارات راح يدخل لاكراش قناة النهار 23 فيفري