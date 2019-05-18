1200 زبون من دون أنترنت بالعاصمة وإتصالات الجزائر توضح

شب في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة،حريق بسوق مانديلا في باب الواد وسط الجزائر العاصمة،أتى على جهاز متعدد الخدمات “MSAN”.

هذا الحريق تسبب في عزل أكثر من 1200 زبون تابعين لإتصالات الجزائر، حسبما أفاد به بيان لذات المؤسسة، اليوم السبت .

وأوضح ذات المصدر، أن إندلاع الحريق تم بفعل تخريبي من قبل شخص مجهول، تم فتح تحقيق للتعرف عنه، وأيضا لتحديد المسؤوليات.

وتعمل الفرق التقنية لإتصالات الجزائر حاليا على إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي في أقرب وقت ممكن، يضيف المصدر .

كما تبذل مجهودا كبيرا لتغيير الأجهزة المتضررة وتعويضها بأجهزة MSAN أخرى، و للأسف الشديد قد تستغرق هذه العملية بضع أيام.

و تقدمت المؤسسة بإعتذارها لدى زبائنها الكرام عن هذا الإزعاج الناجم عن الحادث المؤسف .