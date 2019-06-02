1200 شرطي لتأمين أيام العيد بالطارف

تحسبا للاحتفال بعيد الفطر المبارك سطر أمن ولاية الطارف مخطط أمني وقائي قصد توفير أجواء أمنية مناسبة للمواطنين وهذا عبر كافة إقليم اختصاص مصالح الشرطة بالولاية.

من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية أين تم تجنيد تعداد بشري قدر بحوالي 1200 شرطي من مختلف الرتب يسهرعلى التغطية الأمنية.

يتم نشره في شكل تشكيلات أمنية راكبة وأخرى راجلة للاحتلال الجيد للميدان وسيشمل هذا المخطط الأمني تأمين جميع الأماكن العمومية التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين.

على غرار محطات نقل المسافرين، المساجد ،الساحات العمومية وأماكن التسلية والترفيه و العمل على ضمان سيولة الحركة المرورية. مع تنظيم بالمناسبة حملة تحسيسية على مستوى مختلف الحواجز الأمنية لفائدة مستعملي الطريق حول موضوع الوقاية والسلامة المرورية.

يتم تقديم بعض النصائح والإرشادات المرورية لتجنب وقوع حوادث المرور.

وفي ذات السياق تم تسطير برنامج يشمل تنظيم زيارات ميدانية خلال أيام عيد الفطر المبارك من طرف إطارات شرطة رفقة أعوان لفائدة متقاعدي الشرطة.

خاصة المرضى طريحي الفراش وكذا المسنين سواء على مستوى منازلهم أو المستشفيات للاطمئنان على حالتهم الصحية و مشاركتهم فرحة العيد .