121 قتيلا منذ بدء هجوم قوات حفتر على طرابلس

خلف زحف الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، على العاصمة الليبية، طرابلس، 121 قتيلا، و561 جريحا، حسب منظمة الصحة العالمية.

وأدان مكتب المنظمة في ليبيا، في تغريدة على تويتر، الهجمات المتكررة على طواقم العلاج، وسيارات الإسعاف في طرابلس.

من جهته، تحدث مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوح 13 ألفا و500 شخص.

من بين هؤلاء النازحين، يوجد 900 شخص، تم استقبالهم في مراكز الإيواء.

وتدور معارك عنيفة، منذ الرابع من أفريل، في الضاحية الجنوبية لطرابلس، بين الجيش الوطني الليبي، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.