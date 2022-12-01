122 طلب اعتماد في مجال السيارات

كشف مسؤول بوزارة الصناعة أن المنصة الرقمية التي وضعتها الوزارة لإستقبال طلبات الترخيص بالنسبة لنشاطات الوكلاء وصناعة السيارات سجلت 122 متعاملاً سجلوا أنفسهم منذ اطلاقها.

وفي حوار خص به القناة الإذاعية الثالثة قال محمد جبيلي مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة أنّ 122 متعاملاً سجلوا أنفسهم عبر المنصة الرقمية منذ اطلاقها بحر هذا الأسبوع غالبيتهم لنشاط وكلاء.

واضاف ذات المسؤؤول بخصوص ضبط الواردات في هذا الفرع، أبرز المسؤول الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال الوكالة الوطنية لترقية الصادرات (Algex) لمراقبة أية محاولات لتضخيم الفواتير.

و أن هذه الإجراءات التي تهدف إلى مراقبة الواردات تخص فقط تجار وكلاء السيارات الجديدة وليس المصنعين الذين يستوردون المجموعات المخصّصة لنشاطهم.

اما بالنسبة للفرع الجزائري لمجمع ستيلانتيس (Stellantis ) الذي وقع على دفتر الشروط الجديد وكذا على اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فمن المفترض ان يشرع مع “نهاية سنة 2023” في صناعة المركبات الأولى من العلامة الإيطالية “فيات” انطلاقا من مجموعات مجمعة قبل دمج المكونات المصنعة محليًا “نهاية عام 2024”.

وهذا المصنع مُطالب أيضًا بصناعة مركبات بهيكل وهيكل قاعدي مصنعين ويتم طلائهما محليًا وفقا للآجال المحددة في دفتر الشروط.