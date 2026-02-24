124 حاضنة و117 مركزاً جامعياً لدعم المقاولاتية عبر كامل التراب الوطني

أكدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية والواجهات مواصلة جهودها لتفعيل الشبكة الجزائرية لريادة الأعمال الجامعية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز النظام البيئي الريادي داخل الوسط الجامعي وترسيخ ثقافة الابتكار لدى الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي.

وأبرزت اللجنة، في بيان لها، أن هذه الشبكة تمثل إطاراً وطنياً موحداً لدعم ومرافقة أصحاب المشاريع الناشئة، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل الجامعية، بما يسمح بتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتجسيد والمساهمة في التنمية الوطنية.

وثمّنت اللجنة الديناميكية المتواصلة التي تعرفها كل من شبكة حاضنات الأعمال الجامعية وشبكة مراكز تطوير المقاولاتية الجامعية، باعتبارهما أول شبكتين وطنيتين منظمتين في الجزائر في مجال ريادة الأعمال الجامعية، وتشكلان حجر الأساس لبناء منظومة مؤسساتية مستدامة لدعم الابتكار.

وتضم هذه المنظومة حالياً 124 حاضنة أعمال جامعية و117 مركزاً لتطوير المقاولاتية موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، بما يضمن تحقيق عدالة إقليمية في فرص التأطير والمرافقة لفائدة الطلبة المبتكرين.

وفي سياق دعم التحول الرقمي، أوضحت اللجنة أن المنصة الرقمية AUNEI تمثل فضاءً موحداً للتواصل والتكوين وتبادل الخبرات، إلى جانب متابعة مسار المشاريع الناشئة وتسهيل التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة.

كما حددت اللجنة جملة من المهام المستقبلية لتطوير شبكة ريادة الأعمال الجامعية، من بينها إعداد نظام وطني موحد لمؤشرات قياس الأداء، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمشاريع المبتكرة وربطها بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.