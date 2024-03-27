126 جهاز لوزن الشاحنات قريبا.. و3600 مليار لصيانة الطرقات السريعة والولائية

تستعد الحكومة لاستلام أول دفعة من معدات وزن الشاحنات ذات الحمولة الثقيلة. لتباشر استغلالها في المستقبل القريب بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة. من أجل الحد من ظاهرة إهتراء الطرقات الذي يكلف صرف مبالغ مالية لصيانتها.

وكشفت وزارة الأشغال العمومية، عن مشروع لاستلام معدات تتكون من 126 وحدة لوزن الشاحنات ذات الحمولة الزائدة. والقضاء تدريجيا على الظاهرة التي تعتبر عاملا أساسيا في إهتراء الطرق. تشرع في استلامها بصفة تدريجية، برمجت فيها أول دفعة قبل نهاية مارس الجاري. وسيتم إستغلالها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

كما سجل القطاع في السنوات العشر الأخيرة متوسط نسبة التكفل بصيانة الطرق لم يتجاوز 2.1 من المائة. علما أن المعايير المطلوبة والمعمول بها تتطلب نسبة 10 من المائة سنويا. ما جعل السلطات تتدخل وتؤكد من خلال قانون المالية لسنة 2023، على أهمية تحسين ميزانية برنامج الصيانة. وتقتني 126 وحدة من معدات الوزن المتنقلة للشاحنات ذات الحمولة الزائدة.

ودائما ضمن نفس البرنامج المخصص لصيانة الطرقات، فتحصي الوزارة الوصية 38 عملية تدعيم على مسافة 582.2 كلم بمبلغ 20.51 مليار دينار. 58 عملية صيانة للطرق السريعة باجمالي 20 مليار دينار، وكذا 39 علمية صيانة للطرق الولائية بإجمالي 16.71 مليار دينار.

أما فيما يتعلق ببرامج إزدواجية الطرقات، فهناك مشاريع لازدواجية على مسافة 461 كلم بمبلغ 59.2 مليار دينار. بالإضافة كذلك إلى الطرق الاجتنابية التي تمتد على مسافة 43 كلم بمبلغ 12.35 مليار دينار. على أن يمتد التحديث على مسافة 309 كلم بإجمالي 14.1 مليار دينار.