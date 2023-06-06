126 عضوا ضمن الطاقم الطبي للتكفل بالحجاج الجزائريين

قال رئيس الفرع الطبي في البعثة الجزائرية الدكتور محمود دحمان، أن الطاقم الطبي الموفد إلى البقاع المقدسة يقدر بـ126 عضوا. مؤكدا حرص هذا الأخير على ضمان التكفل الصحي بالحجاج الجزائريين خاصة أثناء تأديتهم المناسك.

وكشف الدكتور دحمان في تصريح للإذاعة الوطنيىة، من البقاع المقدسة، أنه تم القيام بتنصيب وحدة مركزية مكونة من وحدتين صحيتين بطاقم طبي مكتمل بـ126 عضو في الفريق. 32 منهم بالمدينة المنورة و72 بمكة المكرمة. كما تم بعدها إلى مكة المكرمة وتنصيب وحدة مركزية بـ06 فروع وتم تزويدها بالأدوية الكافية.”

كما ذكر المتحدث، أن كمية الأدوية قدرت بـ 8.1 طن وهي كمية معتبرة. حيث تحتوي هذه الأخيرة على كل الأدوية اللازمة لمعالجة الحجاج. مبرزا شروعهم حاليا في استقبال الحجاج المرضى الذين يعانون من أمراض خفيفة كالسعال والحمى بسبب المكيفات الهوائية. مع عدم تسجيل أي حالة مستعصية تتطلب استعجالات.

كما أكد الدكتور دحمان جاهزية فريقه الطبي للتكفل بأي حالات يمكن أن تطرأ مبرزا امكانية تنقل فرقه إلى الفنادق إذا استوجب الأمر حيث هناك سيارتي اسعاف لنقل الحجاج إلى المستشفيات.

وأكد المتحدث ذاته، “انه رغم العدد الهائل والكبير للحجاج غلا أنه تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للتكفل بهم خاصة أثناء أداء مناسك في الحج.”