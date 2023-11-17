قال المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سعيد زرب. أن 1260 سجينا مسجلين للدراسة عن بعد في نظام الليسانس في مختلف الشعب والتخصصات.

وأشرف المدير العام لإدارة السجون بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل سعيد عبيد، بالبويرة. على إعطاء إشارة إنطلاق دروس التعلم عن بعد للسنة الجامعية 2023-2024، لفائدة نزلاء السجون. أين أكد أن هذه الدروس تخص نزلاء السجون الذين يتابعون الدراسة الجامعية في نظامي الليسانس و الماستر.

وأضاف زرب، أن الهدف من هذه الدروس عن بعد التي توفرها جامعة التكوين المتواصل هو منح نزلاء السجون فرصة للنجاح في إعادة إدماجهم الإجتماعي والمهني عقب إطلاق سراحهم. مشيرا إلى أن الجزائر تحصي حاليا، في إطار الشراكة بين إدارة السجون و جامعة التكوين المتواصل، 1260 سجينا مسجلين للدراسة عن بعد في نظام الليسانس في مختلف الشعب والتخصصات. منها المحاسبة والمالية والقانون واللغة الإنجليزية التقنية والإعلام والاتصال. فيما يبلغ عدد المسجلين في نظلم الماستر 26 نزيلا.

وذكر في هذا الإطار باتفاقية الشراكة الموقعة بين إدارته و جامعة التكوين المتواصل، لمنح الفرصة لنزلاء السجون لمواصلة دراستهم عن بعد في نظامي الليسانس والماستر على مستوى المؤسسات العقابية ، والتي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السجناء والمؤسسات العقابية.

وأضاف زرب أن هذه الإتفاقية تعكس جهود الدولة الجزائرية الرامية للتأسيس لنظام عقابي. مطابق للمعايير الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان في الأوساط العقابية”.

وأوضح زرب خلال زيارته لمختلف مصالح مؤسسة إعادة التربية و التأهيل “سعيد عبيد”. أن “هؤلاء النزلاء بإمكانهم مواصلة دراستهم ونشاطاتهم بفضل منصة التعليم الرقمي المنصبة بالشبكة الداخلية للمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة التأهيل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور