13 إرهابي وعائلة من 10 أفراد يسلمون أنفسهم للجيش خلال أفريل

تمكّن الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر أفريل، من القضاء على إرهابيين، والقبض على ثمانية آخرين، فيما سلّم 13 إرهابيا، وعائلة إرهابي آخر تتكون من 10 أفراد، أنفسهم للسلطات العسكرية.

الجيش وحسب الحصيلة الشهرية التي قدّمتها اليوم الثلاثاء وزارة الدفاع الوطني، فقد تمكّن من استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة .

وحسب نفس الحصيلة، فقد سلّم 13 إرهابيا، بالإضافة إلى عائلة إرهابي تتكون من عشرة أفراد أنفسهم للسلطات العسكرية.

فيما تم توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية إلى جانب كشف وتدمير 26 مخبأ للإرهابيين.

وفي نفس الإطار تم استرجاع بندقيتين رشاشتين (FM) ورشاش ستاير و20 سلاحا ناريا.

وكذا أربع بنادق صيد وبندقية قناصة ومسدس آلي.

بالإضافة الى استرجاع صاروخين هيلكوبتر و (41) قذيفة مضادة للذبابات، و(10) قنابل هاون، و3801 طلقة من مختلف العيارات، وكذا 42 مخزن ذخيرة.

كما تم أيضا في نفس السياق كشف وتدمير 37 قنبلة تقليدية الصنع و52.3 كلغ من المواد المتفجرة و0.7 كلغ ديناميت.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تم توقيف 68 تاجرا مخدرات وضبط أكثر من 33 قنطارا من الكيف المعالج و46122 قرص مهلوس.

إلى جانب توقيف 89 مهربا و(38) شخصا وإحباط محاولة تهريب 72826 لتر من الوقود و أزيد من 27طنا

من المواد الغذائية.

حصيلة الجيش كشفت عن ضبط 30 جهاز كشف عن المعادن و33 مولدا كهربائيا.

بالإضافة إلى31 مطرقة ضغط وأكثر من 36 قنطارا و8045 وحدة من التبغ و62 عربة من مختلف الأصناف.

وفي نفس السياق كذلك تم ضبط 12 جهاز اتصال و4 ألواح لتوليد الطاقة الشمسية .

أما فيما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية، فقد تم توقيف 649 مهاجرا غير شرعيا.

وانقاذ حياة 132 شخصا من الغرق في عرض البحر وانتشال 15 جثة.