13 بلدا يشاركون في المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة بالجزائر

ستنطلق الطبعة الـ13 للمهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة يوم 18 ديسمبر المقبل بأوبرا الجزائر، لتستمر إلى غاية الـ25 من نفس الشهر.

وستعرف هذه الطبعة مشاركة 13 بلد من كل من إفريقيا و أوروبا وأمريكا وآسيا.

وتتميز طبعة هذه السنة إستثناء، بمشاركة كل من السنغال والمجر والسويد لأول مرة.

إلى جانب كل من اسبانيا وتركيا ولبنان وتونس، ومصر وإيران و الأرجنتين والمغرب وافغانستان.

وستأتي هذه الطبعة تحت شعار “العيش معا في سلام”.

وستتضمن الدورة تقديم وصلات موسيقية تقليدية، تعود للعصور الوسطى، بإستخدام آلات موسيقية عريقة.

وسيمثل الجزائر الفنان حمدي بناني، وحميدو وموح الصغير ونوري الكوفي.

أما الفرق الموسيقية فستشارك كل من فرقة الغرناطية من القليعة، ونسيم الأندلس من وهران، والفرقة النسائية “اللمة البشارية”.