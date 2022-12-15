13 جريحا إثر إصطدام حافلة وسيارة في سكيكدة

أصيب 13 شخصا بجروح، في حادث اصطدام بين حافلة صغيرة وسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 43 في سكيكدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث في المكان المسمى ذراع لشهب ببلدية بين الويدان.

وتمثل الحادث في اصطدام حافلة صغيرة لنقل المسافرين، مع سيارة.

وخلف الحادث إصابة 13 شخصا بجروح، حيث تم إسعافهم وتحويلهم إلى أقرب مستشفى.

هذا وتوفي 9 أشخاص، واصيب 41 آخرين، إثر إنقلاب حافلة نقل المسافرين تربط بين خط بوسعادة والمسيلة بالطريق الوطني رقم 45 ببلدية الشلال، في المسيلة.