13 جريحا في حادث تصادم حافلتي نقل حضريتين بايسطو في وهران

أصيب 13 شخصا في حادث مرور مريع، اليوم السبت، اثر تصادم حافلتين النقل الحضري الأولى تعمل على خط 51 والثانية بخط رقم 11 بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بوهران.

و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الفور بعد إبلاغها اين تم إسعاف المصابين الـ 13 الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 51سن من بينهم 4 من جنس ذكر والتسعة الآخرين من جنس أنثى.

وعانى الجرحى من إصابات متفاوتة نقلوا على اثرها إلى استعجالات مستشفى اول نوفمبر الجامعي فيما فتحت مصالح الامن تحقيقتها للوقوف هل أسباب وملابسات الحادث.