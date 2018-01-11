13 جوان 2018 آخر أجل لتجديد مستخرج السّجلات التجارية

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري، أن آخر أجل لتجديد مستخرج السّجلات التجارية سيكون يوم 13 جوان 2018.

حيث دعا المركز كافة المتعاملين الإقتصاديين،الممارسين لنشاط استيراد المواد الأولية،والبضائع،إلى التقرب من الفروع المحلية لتجديد مستخرج سجلاتهم التجارية.

وأوضح المركز الوطني في بيان له أن المستوردين للمواد الأولية والمنتجات والبضائع لإعادة البيع على حالتها، هم المعنيون بهذا الإجراء.

وهذا من خلال التقرب من الفروع المحلية لتجديد مستخرج سجلاتهم التجارية التجارية، من شهر جانفي إلى غاية 13 جوان 2018 .