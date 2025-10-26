13 حالة تسمم بالغاز في يوم واحد!

سجلت مصالح الحماية المدنية، 13 حالة تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بخصوص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت ذات المصالح 5 تدخلات أسفرت عن 13 حالة تسمم، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية 210 تدخلات في حوادث مرور، والتي أسفرت عن 237 جريحًا، و5 حالات وفاة.

يشار أن إجمالي تدخلات مصالح الحماية المدنية بلغ 3502 تدخلًا، أي بمعدل تدخل كل 24 ثانية.

