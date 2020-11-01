13 حراق من الشلف يخططون لابحار سري تحت غطاء جمعية خيرية بوهران

أوقفت عناصر من امن بوتليليس، 13 شخصا كانوا بصدد التخطيط لرحلة ابحار سري انطلاقا من سواحل وهران لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الابيض المتوسط.

الحراقة الذين كانوا على متن مركبة من نوع ماستر، تم توقيفهم خلال دوربة عادية لذات العناصر بعد الاشتباه بهم، بعدما أكدوا خلال الاستفسار عن وجهتهم أنهم ينتمون لجمعية خيرية قدموا من ولاية الشلف للمشاركة في عمل تطوعي.

وهو الامر الذي اثار شكوك عناصر الامن، ليتم اخضاعهم للتفتيش حيث ضبط بحوزتهم مبلغا ماليا بالعملة الصعبة تجاوز الـ 3500 اورو.

وكشفت التحقيقات الامنية بعد اقتيادهم الى مقر الامن للاستماع الى اقوالهم، انهم كانوا على اتفاق مع منظم رحلات هجرة غير شرعية قبل مغادرتهم ولاية الشلف التي ينحدرون منها باتجاه وهران لخوض مغامرة حرقة لبلوغ السواحل الإسبانية.