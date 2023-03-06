13 دولة تشارك في الطبعة الـ23 لطواف الجزائر

ستكون الجزائر قبلة لدراجي 13 دولة، خلال الفترة ما بين 7 إلى 16 مارس، للمشاركة الطبعة الـ23 لطواف الجزائر.

وكشفت الموقع الرسمي لـ(و.أ.ج)، عن مشاركة 17 فريق، يمثلون 13 دولة، ضمن هذه الطبعة من طواف الجزائر.

كما سيجرى طواف الجزائر على مسافة 1200 كلم، تشمل 10 ولايات في شمال شرق البلاد، انطلاقا من ولاية برج بوعريريج.

وبالإضافة للجزائر البلد المنظم، سيشارك في هذا الطواف، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، هولندا، بلجيكا، رومانيا، إريتيريا، العراق، تونس، ماليزيا، وعمان.