13 رياضيا يمثلون الجزائر في الجائزة الكبرى الدولية بتونس

تشارك الجزائر في النسخة الـ19 من الجائزة الكبرى الدولية لألعاب القوى، لذوي الاحتياجات الخاصة، المقررة بتونس، في الفترة من 16 إلى 18 جوان الجاري.

وستكون الجزائر ممثلة في هذه الألعاب، بـ13 رياضيا، من بينهم ثلاثة سيدات، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسينافس الرياضيون الجزائريون، في الجائزة الكبرى الدولية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، 300 رياضي آخر، يمثلون حوالي 50 دولة.

ويسعى الرياضيون الجزائريون، من مشاركتهم في هذه الألعاب، لتحقيق الحد الأدنى للمشاركة في بطولة العالم المقبلة، المقررة بنيودلهي (الهند)، من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2025.