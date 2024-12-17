13 سنة سجنا لبحّار استورد أزيد من قنطار “كوكايين “من ميناء “فالنسيا” على متن سفينة ” سريتا”

سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبة 13سنة سجنا وغرامة مالية قدرها مليون دج في حق المتهم. الموقوف المدعو ” “ساعد.ر. اسلام”. بحار بالسفينة التجارية المسماة “سيرتا” التابعة المؤسسة النقل البحري.

كما تم الحكم بالبراءة في حق متهمين اثنين آخرين موقوفين معه، ويتعلق الأمر بالمسمى “ح.محي الدين ” والمدعو ” واستيني بيني”.

كما جاء منطوق الحكم لمتابعة المتهمين السالفي الذكر بجناية استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة وجناية حيازة وبيع ووضع للبيع والحصول والشراء. قصد البيع والتخزين والشحن. والنقل عن طريق العبور ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من طرف جماعة اجرامية منظمة وجناية التهريب التي تشكل تهديد خطير على الصحة العمومية.

وهي التهم نفسها التي التمس فيها النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق كل متهم.

وفي تفاصيل المحاكمة، تبيّن أن المتهمين ينشطون ضمن شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في استيراد وبيع المخدرات الصلبة من نوع ” كوكايين “. يمتد نشاطها بين موانئ إيطاليا. إسبانيا وفرنسا وصولا إلى ميناء الجزائر. حيث يقود الشبكة بارون مغربي لا يزال محل أمر بالقبض الدولي برفقة شخص آخر يدعى ” “ش.رضا”.

وتفجرت التحقيقات في قضية الحال في أعقاب توقيف بحار بسفينة “سيرتا ” التابعة لمؤسسة النقل البحري، المتهم المدعو ” س.ر.اسلام” الذي قضي ليلتين كاملتين. على ظهر السفينة الراسية بميناء الجزائر. ليتمكن من النزول وبحوزته كمية من المخدرات الصلبة. يقدر وزنها بـ1080غ مخبأة بين بدلة العمل مطوية بيده بالإضافة إلى مبلغ مالي. يقدر ب 200 أورو ومبلغ من العملة الوطنية يقدر بـ12 الف دج .

كما مكّنت العملية بعد مداهمة غرفة البحار من حجز كمية أخرى من الممنوعات تتمثل في صفيحة صلبة تحتوي. على مسحوق أبيض قدر وزنها بـ “1132 “غرام داخل كيس أحمر. وقطع بيضاء. من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين قدر وزنها بـ 100 غ، و 6 كبسولات. من دواء “ليريكا” وقطعة صغيرة من المخدرات القنب الهندي.

تفاصيل مثيرة

وجاءت العملية بتاريخ 2023.6.13، حيث وضعت فرقة الشرطة القضائية الأولى بميناء الجزائر. تحت تصرف فرقة مكافحة. الاتجار غير الشرعي للمخدرات. والمؤثرات العقلية “الشرطة القضائية 1 الجزائر الوسطى” ، المتهم نفسه للتحقيق معه “.

و بنفس التاريخ وعلى الساعة الثامنة والنصف ليلا، قام أعوان المراقبة التابعين للفرقة البحرية لحراس السواحل بحضور الربان. الرئيسي والربان الثاني للسفينة والمسمى “س.ر. اسلام” بإجراء تفتيش غرفة هذا الأخير وتم ضبط صفيحة. صلبة تحتوي على مسحوق أبيض قدر وزنها بـ 1132 غرام داخل كيس أحمر يحمل علامة FERRARI. وقطع بيضاء من المخدرات الصلبة. من نوع كوكايين قدر وزنها بـ 100 غرام و 6 كبسولات من دواء ليريكا وقطعة صغيرة من المخدرات القنب الهندي و عليه تم فتح تحقيق.

بسماع المتهم “س. اسلام” صرح انه ينشط ضمن الشبكة الإجرامية المنظمة ودوره يكمن في جلب المخدرات الصلبة من نوع” الكوكايين” و”الاكستازي” من دول أوروبية وتسليمها إلى باقي أفراد الشبكة بداخل التراب الوطني مقابل حصوله على مبالغ مالية.

واعترف المعني أنه انضم هذه العصابة خلال شهر سبتمبر 2022 وخلال هذه الفترة تعرف على شخص ينحدر من مدينة سكيكدة يسمى “ش.رضا”، الذي عرض انضمامه إلى الشبكة قصد توسيع نشاطها، وطلب منه التواصل فقط عبر تطبيقة signal .

أول عملية كانت خلال شهر ديسمبر 2022

وأضاف المتهم أن أول عملية كانت خلال شهر ديسمبر 2022، أين استلم كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين قدر وزنها بـ 500 غرام من عند المسمى “. رضا” بميناء مرسليا وسلمها له شخص بالجزائر يدعى “فهد” ينحدر من مدينة سكيكدة مقابل مبلغ مالي قدره 400 أورو، وأن هذه الشبكة التي تعرف عليها تنشط خارج التراب الوطني وبالضبط بدولة فرنسا بمدينة مرسليا وتضم كل من المسمى “ش. رضا “،والمسمى “ا. كريم صالح “المكنى ” LE GRO” مشتركين ضمن تطبيق signal كما تضم مجموعة محددة المسماة ( بابور اللوح ).

أما العملية الثانية، فأكد المتهم كانت خلال شهر ماي 2023 خلالها أبحر على متن السفينة المسماة “سيرتا” انطلاقا من ميناء الجزائر إلى عدة موانئ لدول أوروبية. (إيطاليا، فرنسا وإسبانيا ) وكان على اتصال مع كل من المتهم “ش. رضا ” و ” ا.كريم صالح” المكنى ” LE GRO” وعند وصوله إلى ميناء مرسيليا ربط معه الاتصال المسمى “كريم صالح” موعدا لملاقاته لغرض تسليمه حقيبة ظهرية تحتوي على كمية من المخدرات الصلبة ( كوكايين) وتعذر هذا الأمر حينها.