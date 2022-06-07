13 ضحية في حادثي مرور بالبويرة

سجلت مصالح الحماية المدنية، 13 ضحية إثر حادثين مروريين، وقعا بنفس المكان والوقت في ولاية البويرة. كما أشار البيان، إلى أن الحادث وقع على الساعة الثالثة و51 دقيقة بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر جباحية.

في حين، تمثل الحادث الأول يتمثل في اصطدام بين 8 مركبات “5 سيارات 2 شاحنة وحافلة”. حيث خلف الحادث 6 جرحى تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و 36 سنة .

أما الحادث الثاني تمثل في اصطدام بين 11 مركبة، 8 شاحنات و3 سيارات. كما خلف متوفى يبلغ من العمر حوالي 45 سنة و 6 جرحى تتراوح أعمارهم بين 26 و 72 سنة

وتم إسعاف الجرحى و نقلهم الى مستشفى الاخضرية. فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.