إعــــلانات
أخبار الجزائر

13 ضحية في حادث مرور بالجلفة

بقلم نادية بن طاهر
13 ضحية في حادث مرور بالجلفة
  • 42
  • 0

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية، بحد الصحاري في الجلفة، لأجل حادث مرور خلف إصابة 13 شخصا.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في اصطدام مباشر ما بين سيارة وشاحنة.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق الولائي رقم 167 “ب” حوالي 15 كلم باتجاه عين وسارة.

وخلف الحادث، إصابة 10 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 23 سنة و65 سنة من جنس ذكر.

وتم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للضحايا، وإجلائهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بحد الصحاري.

كما تم نقل03 أشخاص مصابين، من طرف سيارة مدنية قبل وصول مصالح الحماية المدنية.

وجددت المديرية، نداءها لسائقي المركبات ومستعملي الطريق باخذ الحيطة والحذر والتركيز أثناء السياقة خاصة مع شهر رمضان الفضيل.

وكذا إحترام قواعد السلامة المرورية وعدم الافراط في السرعة والتجاوزات الخطيرة والمراقبة الدورية للمركبة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/DZPAK
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر