13 ضحية في حادث مرور بالجلفة

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية، بحد الصحاري في الجلفة، لأجل حادث مرور خلف إصابة 13 شخصا.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في اصطدام مباشر ما بين سيارة وشاحنة.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق الولائي رقم 167 “ب” حوالي 15 كلم باتجاه عين وسارة.

وخلف الحادث، إصابة 10 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 23 سنة و65 سنة من جنس ذكر.

وتم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للضحايا، وإجلائهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بحد الصحاري.

كما تم نقل03 أشخاص مصابين، من طرف سيارة مدنية قبل وصول مصالح الحماية المدنية.

وجددت المديرية، نداءها لسائقي المركبات ومستعملي الطريق باخذ الحيطة والحذر والتركيز أثناء السياقة خاصة مع شهر رمضان الفضيل.

وكذا إحترام قواعد السلامة المرورية وعدم الافراط في السرعة والتجاوزات الخطيرة والمراقبة الدورية للمركبة.