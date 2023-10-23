13 ضحية في حادث مرور بالشلف

أصيب 13 شخصا بجروح، إثر وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 19 ببلدية سيدي عاكشة في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إصطدام تسلسلي مابين 3 سيارات سياحية.

وخلف الحادث إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة، حيث تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. كما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة للمركبات الثلاث.

وأضاف البيان، أن أسباب الحادث تبقى مجهولة، في حين فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة الظروف الحقيقية للحادث.

وطالبت ذات المصالح، من سائقي المركبات، التحلي بروح المسؤولية وأخذ الحيطة والحذر واحترام قانون المرور.